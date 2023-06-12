Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при лесном пожаре на востоке Казахстана

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования по случаю трагических событий в Абайской области.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели группы работников лесного хозяйства в результате масштабных пожаров в области Абай. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, благодаря принимаемым мерам это бедствие будет преодолено», – говорится в сообщении на сайте первого президента.

О пожаре на территории «Семей орманы» в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Однако всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. В ходе тушения пожара в резервате «Семей орманы» погибли 14 сотрудников Успенского лесничества. Самому молодому из них 25 лет. Все они были посмертно награждены орденом «Құрмет». Тушение лесного пожара продолжается. 12 июня объявлен Днём общенационального траура.

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