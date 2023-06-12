Украина вернула контроль над двумя селами на южном фронте, - Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на южном фронте украинская армия освободила села Благодатное и Макаровка. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«На направлениях, на которых производится наступление: На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», - сказано в записи.

Маляр добавила, что на направлениях, где украинские войска в обороне, ни одной позиции не потеряно.