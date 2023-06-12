Лесной пожар в Казахстане: Из-за пожара в Абайской области густым дымом накрыло соседние районы Жетысу (видео)

CentralAsia (KZ) - Из-за крупного лесного пожара в области Абай (на востоке Казахстана) густой дым накрыл несколько районов соседней области Жетысу, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

«Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай, в результате изменения направления ветра, территорию нескольких районов области Жетісу накрыл густой дым. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома», - говорится в сообщении ДЧС области Жетысу.

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По информации МЧС Казахстана на вечер воскресенья, тушение пожара в области Абай продолжается на трех направлениях (южная, западная и восточная кромки). Всего задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны, привлечены 14 вертолетов. Для координации тушения на место пожара вылетели министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов и министр обороны Руслан Жаксылыков.

«В связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) низовой пожар получил распространение в южную по направлению от очага пожара (плотное задымление) сторону села Талица, для защиты села выставлена пожарная техника. Жители села заблаговременно эвакуированы», - также сообщили в министерстве по ЧС.

Обновленной информации на утро понедельника пока нет.

Сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в пожаре.

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