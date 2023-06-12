Путин: Россия начнет размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7–8 июля

CentralAsia (CA) - Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него, сказал президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня, передает РБК.

«Все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — сказал Путин.

Президент России отметил, что с точки зрения безопасности ситуация стабильная, «даже хорошая», Москва и Минск уверенно взаимодействуют в этой сфере.

Ранее Путин говорил, что Россия завершит строительство хранилища ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля.

В конце мая Лукашенко говорил, что Белоруссия подготовила «места хранения и прочее» для российского ядерного оружия, а также утверждал, что «началось перемещение ядерных боеприпасов». На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии, глава государства ответил: «Возможно». Он добавил, что Минск ответственно отнесется к размещенному российскому ядерному оружию и «все будет в порядке».

О планах разместить в Белоруссии российское ядерное оружие Путин заявил в конце марта. Президент России объяснял, что Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, а еще одним поводом для переговоров по этому вопросу стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».