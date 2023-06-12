Лукашенко: Узбекистан и Казахстан готовы «подключиться» к плану России и Белоруссии в условиях санкций

CentralAsia (KZ) - Белоруссии и России надо выработать план действий в условиях санкций и еще более укрепить ЕАЭС, а Узбекистан и Казахстан готовы подключаться к этому процессу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передаёт БелТА.

«Самое главное, мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться. И получается. Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. И так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности: мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят, еще что-то – нам про это даже говорить не надо.

Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план наших действий, наши партнеры обязательно подключатся. Я уверен, Казахстан в рамках ЕАЭС и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз будет только крепче», – заявил Александр Лукашенко.

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