В Монголии объявлен тендер по выбору подрядчиков и финансированию первой очереди Тавантолгойской ТЭЦ

CentralAsia (MNG) - Объявлен тендер по выбору подрядчиков и финансирование первой очереди (300 МВт) проекта Тавантолгойской ТЭЦ 450 МВт, реализуемой на условиях подряда «под ключ».

Государственная компания «Тавантолгойская ТЭС» реализует проект Тавантолгойской ТЭЦ в два этапа: мощностью 300 МВт и 150 МВт. В настоящее время компания работает над выбором подрядчика и финансированием контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC) на условиях «под ключ» для первой фазы мощностью 300 МВт.

«Министерство энергетики объявляет о проведении тендера по выбору подрядчика и финансированию первой очереди электростанции мощностью 300 МВт, реализуемой по контракту «под ключ», и приглашает всех правомочных заинтересованных лиц подавать свои предложения для участия в тендер соответственно», — говорится в заявлении.

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