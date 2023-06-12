Пожар на востоке Казахстана показали из космоса

CentralAsia (KZ) - НК «Қазақстан ғарыш сапары» представила космические снимки природного пожара в Абайской области Казахстана.

По данным национальной компании, пожар начался 8 июня в 11:23 на территории Батпаевского лесничества природного резервата «Семей орманы».

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В зону пожара попали сёла Барышевка, Успенка и Поднебесное Бородулихинского района. За первые сутки пламя распространилось, по предварительным данным, на 34 тысячи га.

В борьбе с огнём погибли 14 работников Успенского лесничества. Президент Казахстана посмертно наградил их орденом «Курмет».

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