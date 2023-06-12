Лесной пожар в Казахстане: Генпрокуратура начала расследование по факту халатности

CentralAsia (KZ) - Помимо досудебного расследования по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, специальным прокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

«9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по статье 292 части 3 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.

«Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности», - также добавили в надзорном органе.

В рамках расследования этого дела действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба поручил генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела дать «принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц».

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