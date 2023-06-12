Причиной лесного пожара на востоке Казахстана мог стать поджог, - местные власти

CentralAsia (KZ) - Компетентные органы расследуют предположение о поджоге как причине пожара в лесах Абайской области Казахстана, сообщает пресс-служба акимата региона.

«В связи с распространением видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах, на которых демонстрируются места предполагаемых попыток поджогов, важно разъяснение сложившейся ситуации. Автор видео поднимает вопрос о возможной причине пожара, предполагая, что источником огня стал не грозовой разряд, а преднамеренный поджог», – сообщили в акимате.

Однако стоит учесть, что на участках, запечатленных в видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы, отметили в акимате.

«В настоящий момент, компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным космического мониторинга, первые очаги возгорания были зафиксированы в 11:23 8 июня в 67-м квартале Батпаевского лесничества ГЛПР «Семей орманы».

«На космических снимках обнаружено, что пожар охватил сёла Барышевка, Успенка и Поднебесное Бородулихинского района области Абай. По данным дистанционного зондирования Земли, на 12:00 9 июня площадь пожара составила более 30 тысяч гектаров», – сообщили в АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».

12 июня в Казахстане объявлено днём общенационального траура по погибшим в масштабном пожаре в природном резервате «Семей орманы». Там при исполнении служебного долга погибли 14 лесников, ещё один мужчина – тракторист Далонского лесничества Сергей Архипов – разыскивается.

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