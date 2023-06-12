Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, Берлускони скончался в больнице San Raffaele в Милане, куда был госпитализирован 9 июня.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал в миланской клинике San Raffaele 45 дней и был выписан из нее 19 мая.

Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, бизнесмен. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011) и является рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра Итальянской республики. Также политик стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны. С 1986 по 2016 год Берлускони владел футбольным клубом «Милан». Максимальное место в списке Forbes (25-е) бизнесмен занимал в 2005 году с 12 миллиардами долларов.