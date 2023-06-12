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В ЦИК Узбекистана утвердили бюллетень для голосования на выборах президента
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Центральная избирательная комиссия на заседании 9 июня утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам президента Узбекистана, которые состоятся 9 июля.

Четыре кандидата будут указаны в бюллетене в алфавитном порядке согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы. Таким же образом они будут перечислены в протоколах о результатах подсчёта голосов на избирательных участках и об определении результатов выборов.

На заседании также обсуждены вопросы обеспечения видеотрансляции избирательного процесса на некоторых избирательных участках. Планируется, что видеотрансляция будет вестись не более чем с двух участков в каждом районе и городе страны. На референдуме по Конституции в новой редакции 30 апреля трансляция велась с двух участков во всех районах и городах.

На некоторых участках в Ташкенте в пилотном режиме будет действовать система биометрической идентификации избирателей. Система позволяет быстро проверить и подтвердить личность избирателя и его наличие или отсутствие в списке избирателей участка. Она впервые использовалась на референдуме по Конституции в новой редакции.

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