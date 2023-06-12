Туркменистан закупит шесть новых пассажирских самолетов Boeing

CentralAsia (TM) - Туркменистан закупит шесть пассажирских самолетов американской корпорации Boeing для расширения своего парка гражданской авиации по поручению президента Сердара Бердымухамедова.

«Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив Turkmenhowayollary (Туркменские воздушные линии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страны заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели Boeing 737-8, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство Туркменистана.

Другим постановлением президента агентству Turkmenhowayollary разрешается заключить с компаниями TMHCC-AIR 1 LLC и TMHCC-AIR 2 LLC (США) трехсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели Boeing 777-367ER.

Лайнер модификации 777-300ER имеет дальность полета до 12 тысяч км. Среднемагистральные самолеты 737-8 MAX 8 - до 6570 км.

О мерах по обновлению и укрупнению авиапарка страны президенту Сердару Бердымухамедову на заседании правительства в субботу доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Мамметхан Чакыев, представив на рассмотрение проект постановления, который глава государства одобрил и подписал, сообщает Госинформагентство.

Как отмечается в постановлениях, закупки новой авиатехники осуществляются «в целях успешного решения задач, предусмотренных в «Национальной программе развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы», а также последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полетов.