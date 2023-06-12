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В Казахстане ожидаются дожди и жара до +41 градуса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 13-15 июня пройдут кратковременные дожди, а на западе страны вновь ожидается сильная жара, сообщает «Казгидромет».

«На большей части Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, 14 июня на юго-востоке страны сильные дожди, град, на юге и юго-западе пыльная буря», - сообщают синоптики.

В северных и восточных регионах ожидается кратковременное понижение температуры воздуха ночью до +5+15 °С, днем до +17+25 °С. А 13-14 июня очень сильная жара ожидается на западе страны – днем здесь будет до +40+41 °С.

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