В Душанбе состоялась встреча топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 5-11 июня состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Как сообщает МИД Таджикистана, по итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

Очередная встреча состоится на территории Кыргызстана.

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