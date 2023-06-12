В Душанбе состоялась встреча топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана
- Таджикистан, политика
- 17:13, 12 июня 2023
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- Обновлено: 17:14, 12 июня 2023
CentralAsia (TJ) - В Душанбе 5-11 июня состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщает МИД Таджикистана, по итогам встречи подписан соответствующий протокол.
Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.
Очередная встреча состоится на территории Кыргызстана.
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