По Узбекистану сохранится умеренно жаркая погода

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CentralAsia (UZ) - После небольшого снижения температуры в выходные дни по Узбекистану на этой неделе температура вновь начинает понемногу повышаться, сообщил Узгидромет.

Во второй половине недели в дневные часы воздух будет прогреваться до +37…+40 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне местами — до +41…+42. Это не экстремальные значения для середины июня, но выше климатической нормы этого периода.

По территории страны в течение этой недели ожидается преобладание погоды без осадков, лишь по областям Ферганской долины, а также по предгорным и горным районам 12−13 июня местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

12−13 июня местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте на этой неделе небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с, 12−13 июня возможно усиление до 10 м/с. Преобладающая температура ночью +23…+25 градусов, днём — +37…+39.