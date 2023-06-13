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Пан Ги Мун прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Батор прибыл глава Фонда «Пан Ги Мун» и 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по приглашению спикера Занданшатара Гомбожав

Он прибыл в Монголию для участия в международном форуме «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию — гендерное равенство и устойчивое развитие», организуемом парламентом Монголии в сотрудничестве с Стэнфордским университетом США, Фондом Пан Ги Муна «За лучшее будущее» и Женским университетом Ихва (Ewha) Южной Кореи.

12 июня, Председатель Великого Государственного Хурала Монголии (парламента) Занданшатар Гомбожав принял делегацию во главе с Пан Ги Муном, 8-м генеральным секретарем ООН и основателем Фонда Пан Ги Муна «За лучшее будущее».

источник: Middle Asian News

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