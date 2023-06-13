Подписано более 50 меморандумов о сотрудничестве между Монголией, Россией и Китаем

CentralAsia (MNG) - 8-10 июня в Улан-Баторе прошел XVI Торгово-экономический форум торгово-промышленных палат Монголии, Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Заинтересованными сторонами подписано более 50 меморандумов о сотрудничестве. Меморандумы были направлены на:

Оказывать поддержку в решении требований контроля, досмотра и карантина при экспорте мяса и мясных продуктов, молока и молочной продукции на рынки России и Китая, транзите через территорию этих двух стран для вывоза в третьи страны;

Снизить тарифные и нетарифные барьеры и ограничения в торговле трех стран, облегчить и либерализовать торговлю;

Учредить деловые комитеты торгово-промышленных палат трех стран;

Создать интегрированную платформу данных для трех стран;

Поддерживать совместные инвестиции палат в крупные строительные проекты;

Взаимно принимать и реализовывать важные в хозяйственной деятельности арбитражные решения, включать арбитров трех стран в список арбитров и обеспечивать сбалансированный обмен.

Ввиду особого географического положения Монголии было поднято множество вопросов, таких как увеличение пропускной способности пограничных портов и количества пунктов въезда и выезда в целях развития международных транзитных перевозок, грузовых перевозок и туризма, а также продление времени работы портов.

Шесть монгольских, четыре китайских и три российских компании представили проекты сотрудничества и провели деловые встречи на совместной конференции, в которой приняли участие руководство торгово-промышленных палат, сотрудники посольств, а также более 600 представителей бизнеса и организаций трех стран . Монгольская сторона презентовала Свободную экономическую зону долины Хөшигт. Планируется построить поселок свободной экономической зоны с десятками тысяч работающих и проживающих на 1000 гектарах земли международного аэропорта Чингисхан.

Для оперативного решения проблем в торгово-экономических отношениях между Монголией, Россией и Китаем, увеличения инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса важно, чтобы торгово-промышленные палаты вывели свое сотрудничество на новый уровень и сотрудничали с соответствующими государственными учреждениями, подчеркнул в своем заключительном слове президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О. Амартувшин.

Следующий 17-й Форум торгово-промышленных палат Монголии, Китая и России будет организован Китайским советом по содействию международной торговле в 2024 году.

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