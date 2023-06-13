Сегодня в Улан-Баторе начинается «Зеленые финансы – международная конференция»

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии «Зеленые финансы – международная конференция» пройдет во второй раз.

В рамках конференции 13-16 июня в Улан-Баторе будет организована Глобальная программа лидерства «Неделя устойчивого финансирования-2023» и политическая дискуссия высокого уровня.

«Зеленые финансы – международная конференция» направлена на укрепление регионального и международного сотрудничества, укрепление взаимопонимания, продвижение зеленого финансирования, совершенствование его структуры, содействие обмену передовым опытом и содействие координации политики и мер.

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Улучшение институционального потенциала, необходимого для ускорения зеленого развития;

Повышение координации, роли и ответственности секторов экономики в интенсификации зеленого развития;

Текущее состояние устойчивого финансирования, международные тенденции, стандарты, новые инструменты, передовые технологии и инновации; и

Содействие зеленому сельскому хозяйству и энергоэффективному строительному сектору.

В будущем Монголии необходимо полностью определить свою комплексную политику зеленого развития, улучшить свою правовую среду, обеспечить координацию и сотрудничество заинтересованных сторон и создать зеленую бизнес-среду.

По предварительной оценке, Монголии необходимо 11,5 млрд долларов США для реализации своего национального определенного вклада. В этой связи Монголия стремится ежегодно тратить не менее одного процента ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием.

Стоит отметить, что частный сектор активно расширяет возможности устойчивого финансирования. Во время прошлогодней «Региональной конференции по зеленому финансированию» Монголия утвердила свою Национальную дорожную карту устойчивого финансирования, стремясь поощрять «зеленое» кредитование. В этом контексте монгольские коммерческие банки успешно выпустили «зеленые» облигации на международном фондовом рынке. Опираясь на успех, они планируют выпустить первую зеленую облигацию на внутреннем рынке во время предстоящей конференции.

«Зеленые финансы - международная конференция» будет совместно организована Офисом президента Монголии, Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования, Институтом финансов и устойчивого развития Китая, Международным финансовым сотрудничеством, Сеть устойчивого банковского дела и финансов и Банком торговли и развития Монголии.

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