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Монголия и Западная Австралия обсудили сотрудничество в горнодобывающей и туристической сферах

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Австралии Его Превосходительство г-н Даваасурэн Дамдинсурэн совершил вторую поездку в Западную Австралию и первую встречу с губернатором.

Ключевые темы для обсуждения включали горнодобывающую промышленность, туризм и образование. В настоящее время в Западной Австралии обучается более ста монгольских студентов.

Посол также встретился с лидерами горнодобывающей промышленности во время визита в штат. Монголия имеет одно из крупнейших месторождений меди и золота в мире.

источник: Дом правительства Западной Австралии

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