Джи Ук Шин, директор Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра, прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял у себя Джи Ук Шин, директора Центра азиатско-тихоокеанских исследований Стэнфордского университета, и доцента образования Кристин Мин Вотипка, директора магистерской программы международных сравнительных исследований в области образования и Анализ международной образовательной политики; Киётэру Цуцуи, заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра и директор Японской программы; Шерил Алипио, заместитель директора по программам и политике Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра и аспирантку Мари Вако, приехавшие для участия в конференции «Трансалтайский диалог о стабильности – гендерное равенство и устойчивое развитие».

Спикер парламента отметил, что совместная организация конференции «Трансалтайский диалог стабильности» показывает степень сотрудничества, а организаторами конференции выступили Азиатско-Тихоокеанский исследовательский центр Стэнфордского университета (APARC) и «Пан Ги Мун». Также сказал, что сотрудничество с фондом и Женским университетом Эва Республики Корея является важным вкладом в ускорение реализации Целей устойчивого развития.

Он также поздравил Стэнфордский университет с 40-летием основания.

Джи Ук Шин, директор Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра Стэнфордского университета, выразил благодарность спикеру парламента за совместную работу по достижению целей ООН в области устойчивого развития и выразил активное сотрудничество в организации конференции в Монголии, которая будет способствовать достижению из этих целей. Он также сказал, что конференция «Трансалтайский диалог о стабильности – гендерное равенство и устойчивое развитие» важна для поддержки алтаеведения, развития сотрудничества в соответствии с общими ценностями и интересами, создания возможности для народов, связанных культурой и историей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения