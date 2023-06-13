Спикер Монголии принял г-на Мехмета Сурейя Эр, генсека TURKPA

CentralAsia (MNG) - В теме «Гендерное равенство и устойчивое развитие» конференции будут обсуждаться современные направления алтаеведения, акцентируется внимание на взаимозависимости культур, истории, традиций и этносов заалтайских стран, развитии их устойчивого сотрудничества.

В этом контексте вчера (12 июня 2023 г.) Председатель Великого Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав встретился с представителями во главе с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TURKPA) Мехметом Сурейя Эром.

Г-н Мехмет Сурея Эр, генеральный секретарь TURKPA, отметил, что наши две страны имеют общие ценности языка, культуры и истории, и сказал, что эта конференция имеет большое значение для укрепления древних дружественных отношений и расширения сотрудничества в областях истории, культуры и науки.

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