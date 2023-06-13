Учёный из Кыргызстана принимает участие в форуме «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию»

CentralAsia (MNG) - Сегодня в столице Монголии начинается международный форум «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию — гендерное равенство и устойчивое развитие». В нем принимают участие делегации со всего мира.

Исаков Абдрасул, к.м.н., доцент Международного медицинского университета Кыргызской Республики принимает участие в форуме. И вчера он встретился спикером Занданшатаром Гомбожавом с другими представителями из Азербайджана и Турции.

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