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Семьям погибших при пожаре на востоке Казахстана выплатят по $15,6 тыс. и еще по $4,4 тыс. на каждого ребёнка

CentralAsia (KZ) -  Семьям погибших при пожаре в Абайской области Казахстана выплатят по 7 млн тенге ($15,6 тыс.) из средств фонда «Қазақстан халқына», а также по 2 млн тенге ($4,4 тыс.) на каждого несовершеннолетнего ребёнка, сообщили в правительстве РК.

Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

Более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

Природный пожар в Абайской области на востоке Казахстана начался 8 июня. Пожар продолжают тушить 1530 человек, 320 единицы техники, 14 вертолётов. Для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов. В результате пожара при исполнении служебного долга погибли 14 лесников.

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