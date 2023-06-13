Украинские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в Донецкой области, - Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - За прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах украинские войска освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. Об этом сообщила в своем Telegram-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь освобожденной территории – 90 кв. км.

Также Маляр заявила, что ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении.

«За прошедшую неделю на Бахмутском направлении – продвижение войск: левый фланг – 1,5 км, правый фланг – 3,5 км. Площадь территории, взятой под контроль – 16 кв. км», - написала она в Telegram.

Ранее, 12 июня Маляр сообщала, что на южном фронте украинская армия освободила села Благодатное и Макаровка.