Монголия и Кыргызстан будут сотрудничать в области охраны окружающей среды

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) по совершенствованию управления окружающей средой заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Алмазбек Туманов, представители проектной команды Шведского Агентства по охране окружающей среды и эксперты в области охраны окружающей среды и добычи полезных ископаемых Кыргызстана, а также представители гражданского общества работали в Монголии в течение трех дней. Об этом сообщает ИА Монцамэ.

Целью миссии делегации, которая состоялась в рамках сотрудничества с Министерством окружающей среды и туризма Монголии, был взаимный обмен опытом в области рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью.

В ходе официальной миссии они поделились своим опытом восстановления нарушенных земель в Монголии, ознакомились с реализацией международного проекта и программы, реализуемой в нашей стране, а также провели семинары и встречи.

Начальник Отдела координации политики в области окружающей среды Министерства окружающей среды Буяннэмэх Борис подчеркнул, что миссия делегации стала началом эффективного сотрудничества, несмотря на то, что она длилась всего несколько дней.

Стороны считают, что положено начало дальнейшему сотрудничеству между правительствами двух стран в таких областях, как укрепление профессионального и технического потенциала экспертов в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, обмен опытом в привлечении зеленого финансирования, защита биологического разнообразия, диких животных, особо охраняемых территорий и лесных экосистем, включая защиту и восстановление горных экосистем, замерзших и ледниковых рек, а также улучшение состояния деградированных пастбищ.

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