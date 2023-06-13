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В Панджшере сгорел дом посла Афганистана в Таджикистане
Сообщается, что в доме Агбара было три этажа, два из которых сгорели
Сообщается, что в доме Агбара было три этажа, два из которых сгорели

CentralAsia (TJ) -  Вечером 11 июня в Панджшере сгорел отчий дом посла бывшего правительства Афганистана в Таджикистане Мухаммада Захира Агбара. Посол утверждает, что «пожар - дело рук талибов».

«В «Талибан» должны знать, что дома можно сжигать, но дух сопротивления угнетению и терроризму остается», - написал Агбар на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что «в огне невежества сейчас горит дом всего народа Афганистана».

По данным издания «8-и Субх», после захвата власти талибами в доме посла в Панджшере жили представители этого движения.

«Талибы использовали эту резиденцию как военную базу. Мотив и виновники этого пожара до сих пор неизвестны, но местные жители говорят, что это дело рук самих талибов», - пишет издание, отметив, что талибы не взяли на себя ответственность за этот пожар.

Издание сообщает, что в доме Агбара три этажа, два из которых сгорели.

Захир Агбар - посол бывшего правительства Афганистана в Таджикистане. Он известен как сторонник афганского национального фронта сопротивления.

Ранее была сожжена личная библиотека Фазла Ахмеда, министра юстиции бывшего правительства Афганистана. Тогда талибы назвали инцидент «случайным и по неосторожности».

«8-и Субх» отмечает, что ранее также были сожжены здания школы и управления образования Панджшера, и никто не привлечен к ответственности.

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