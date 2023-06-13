Узбекистан выразил готовность помочь Казахстану в борьбе с лесными пожарами

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба президента РУз.
В начале разговора глава узбекского государства выразил глубокие соболезнования и слова поддержки президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара на территории Абайской области.
Отмечена готовность оказать всю необходимую помощь в борьбе со стихийным бедствием и ликвидации его последствий.
Президенты двух стран также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание уделено ускорению практической реализации проектов кооперации в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях экономики.
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке