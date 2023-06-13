В Таджикистане ожидается пыльная погода и высокая загрязненность атмосферного воздуха, - синоптики

Пыльный Душанбе

CentralAsia (TJ) - В некоторых районах Таджикистана до 15 июня прогнозируется повышенный температурный фон атмосферного воздуха юго--западный ветер со скоростью 5-10 м/с, а мгла все еще сохранится, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

В связи с этим с 13 по 15 июня на притоках в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ожидается повышение уровня воды.

В период с 13 по 16 июня в столице ожидается переменная облачность. Температура в городе составит от 21 до 24 тепла ночью и от до 39 градусов днем. Учитывая, что осадков не предвидится, пыльная погода сохранится.

В районах республиканского подчинения также сохраняется мгла и местами ожидается переменная облачность, в долинах без осадков. В отдельных горных районах будет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер будет западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в долинах составит 19-24 тепла ночью и +35+40 днем. В горах температура днем прогреется до 33 градусов.

В Хатлонской области мгла сохраняется. Ожидается переменная облачность, в долинах ночью и днем преимущественно без осадков, в предгорных районах будет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в долинах составит ночью 21-26 тепла, днем 38-43. В предгорьях днем будет 30-35 градусов тепла.

Между тем, по данным синоптиков, в Согдийской области в ближайшие дни мгла уже наблюдаться не будет. Там ожидается переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в горных районах будет кратковременный дождь, возможно с грозой.

Температура в долинах ночью будет на уровне 19-24 градусов, а днем от 36 до 41 тепла. В горах температура воздуха днем составит 25-30 тепла.

В Горно-Бадахшанской автономной области с 13 по 15 июня будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди.

Температура будет колебаться в зависимости от региона: на западе ГБАО ожидается ночная температура около 10-15 градусов, дневная – 27-32. В восточной части ГБАО ночью температура опустится до 1-6 градусов, а днем поднимется до 13-18 тепла.

Несмотря на то, что пыль немного осела, что сегодня, по данныв синоптиков, все еще сохраняется высокая загрязненность атмосферного воздуха в южных и центральных районах Хатлонской области, восточных районах ГБАО, Кулябском регионе, районах республиканского подчинения и Душанбе. Для особо восприимчивых такая мгла является неподходящей.

Гражданам рекомендуется воздержаться от длительных прогулок по улицам, особенно вблизи оживленных дорог, полей и участков, опасных в данном случае для их здоровья.

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