Нападение акулы на мужчину в Египте: судмедэксперты рассказали подробности

CentralAsia (CA) - 23-летний гражданин России Владимир Попов погиб 8 июня в египетской Хургаде после нападения тигровой акулы. Сейчас его тело находится в морге - судмедэксперты рассказали подробности гибели парня, передает Jauns.

Сообщается, что через день после трагедии местные рыбаки поймали хищника с помощью сети. Акулу разрезали, внутри нее обнаружили голову и руку Владимира. Судмедэксперты заявили, что в морг мужчина прибыл «изуродованным и со многими отсутствующими частями».

«Согласно данным, зарегистрированным управлением здравоохранения в Красном море, тело прибыло в морг Хургадской больницы общего профиля отдельными частями, лицо имеет искаженные черты. Даже трудно опознать. И голова полностью разорвана», - пояснили медики.

Сейчас тело находится в распоряжении прокуратуры и судебно-медицинской экспертизы, которая проводит вскрытие в рамках расследования. Отец Владимира Попова, ставший очевидцем трагедии, пока не может получить его тело. Он планирует кремировать сына, а затем перевезти для захоронения на родине.

«Тело погибшего не будет передано его семье до тех пор, пока судебная медицина не завершит свои процедуры, которые служат ходу расследования инцидента», - приводит слова официального представителя больницы Tourprom.

Источник из клиники сообщил, что акула разодрала грудную клетку погибшего, а также проглотила части живота и рук.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде тигровая акула напала на 23-летнего парня.