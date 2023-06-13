Следствие рассматривает три версии возникновения пожара на востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) - Полиция рассматривает три версии начала возгорания в резервате «Семей орманы» в Абайской области Казахстана, сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает Informburo.kz.

«Идёт расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, по расследованию посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано два месяца», – сказал Марат Ахметжанов в кулуарах правительства.

Министра спросили, будут ли возбуждать отдельную проверку в отношении экс-главы МЧС Юрия Ильина. По его словам, сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, при котором погибли люди, поэтому в целом ведётся проверка.

«Почему своевременно не принял меры? Возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей», – резюмировал Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что компетентные органы проверяют предположение о поджоге как причине пожара в лесах Абайской области. В соцсетях распространились видео, на которых показали места предполагаемых попыток поджогов.

Природный пожар в Абайской области (на востоке Казахстана) бушует с 8 июня. Площадь возгорания удалось сократить с 60 тыс. до 43 тыс. га. Жертвами стихии стали 14 человек, все они - работники Новошульбинского филиала резервата.

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