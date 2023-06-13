экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сын первого президента Узбекистана Пётр Каримов подал в суд на экс-первую леди
Петр Каримов, Татьяна Каримова
Петр Каримов, Татьяна Каримова

CentralAsia (UZ) -  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр Каримов подал в суд на экс-первую леди Татьяну Каримову. Они будут судиться за наследство, сообщает Podrobno.uz.

Судебное заседание в первой инстанции назначено на 26 июня в 10:00 в Яккасарайском межрайонном суде по гражданским делам. Это следует из открытых данных Верховного суда Узбекистана. Рассмотрением дела в суде первой инстанции займется судья Азиз Рахмонов.

Пётр – сын Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми, которая была дочерью генерального директора Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова. Их брак распался в 1969 году. Официальная информация об этом была обнародована только после смерти Ислама Каримова.

Это не первый иск Петра Каримова после смерти отца. В 2018 году Петр Каримов, несколько лет проработавший в национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», подал иск к своему работодателю о взыскании зарплаты через суд в Москве. К концу года дело было закрыто в связи с соглашением о досрочном урегулировании вопроса между истцом и ответчиком.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com