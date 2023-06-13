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Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4,5%

CentralAsia (KZ) -  Экономика Казахстана по итогам января - мая 2023 года выросла на 4,5%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

«Рост экономики Казахстана в отчетном периоде составил 4,5% «, - сказал Куантыров на заседании правительства во вторник в Астане, отчитываясь о социально-экономическом развитии за пять месяцев.

В январе-апреле рост ВВП достигал 5%, по итогам 2022 года экономика выросла на 3,1%.

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