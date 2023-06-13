Предпринимателям Каракалпакстана вдвое снизили налоги

CentralAsia (UZ) - С 1 января 2023 года до 1 января 2028 года налоги для предпринимателей Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) снижены на 50%. Соответствующий закон подписал 12 июня президент Шавкат Мирзиёев.

Документом в Налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, согласно которым для работающих в Каракалпакстане субъектов предпринимательства:

вдвое снижаются размеры налога на прибыль, налога с оборота, налога на имущество и земельного налога;

ставка социального налога устанавливается в размере 1%;

социальный налог, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, составляет одну базовую расчетную величину (БРВ) в год – 330 тысяч сумов ($29). В законе подчеркивается, что таким образом данный вид налога для ИП, работающих в городах, уменьшился в 12 раз, для работающих в районах – в 6 раз.

Если наряду с этими льготами налогоплательщик одновременно имеет право на другие, он вправе выбрать наиболее благоприятный вариант для уплаты по своему усмотрению.

Перечисленные льготы не касаются крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и государственных предприятий, юридических лиц, в уставном фонде (уставном капитале) которых 50% и более принадлежит государству либо юрлицу с 50% долей государства.

Тем же законом отменяются консульский сбор и госпошлина за регистрацию по временному и постоянному месту жительства иностранных специалистов (преподавателей), привлекаемых к учебному процессу негосударственных образовательных организаций на территории Каракалпакстана, — сроком до 1 октября 2027 года.

Вышеперечисленные поправки введены с целью повысить инвестиционную привлекательность Каракалпакстана, развивать предпринимательство, создавать новые рабочие места, повысить качество обучения в негосударственных образовательных организациях, говорится в законе.

Отметим, что Каракалпакстан стал первым пунктом назначения в программе поездок Шавката Мирзиёева по стране в качестве кандидата в президенты Узбекистана на досрочных выборах, которые назначены на 9 июля. Встреча с избирателями прошла в Нукусе 12 июня. На ней кандидат заявил о планах по улучшению жизни каракалпакстанцев. К примеру, сообщил, что в ближайшие семь лет в суверенной республике:

построят и отремонтируют десятки детских садов и школ, откроют филиалы вузов;

запустят школьные автобусы для детей из сел;

построят 2000 многоквартирных домов на 70 тысяч квартир;

отремонтируют 6000 км дорог и 150 мостов;

наладят электроснабжение, обновив электросети, подстанции, установив во всех социальных и государственных учреждениях и в 17 тысячах домохозяйств солнечные панели.

спишут долги населения по имущественному и земельному налогам на общую сумму 500 млрд сумов ($44 млн);

запустят скоростной поезд из Нукуса в Ташкент.

Мирзиёев является кандидатом в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) и партии «Миллий тикланиш». В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы также Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, Улугбек Иноятов от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова от партии «Адолат».