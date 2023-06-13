Предпринимателям Каракалпакстана вдвое снизили налоги

- Узбекистан, политика
- 15:40, 13 июня 2023
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CentralAsia (UZ) - С 1 января 2023 года до 1 января 2028 года налоги для предпринимателей Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) снижены на 50%. Соответствующий закон подписал 12 июня президент Шавкат Мирзиёев.
Документом в Налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, согласно которым для работающих в Каракалпакстане субъектов предпринимательства:
вдвое снижаются размеры налога на прибыль, налога с оборота, налога на имущество и земельного налога;
ставка социального налога устанавливается в размере 1%;
социальный налог, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, составляет одну базовую расчетную величину (БРВ) в год – 330 тысяч сумов ($29). В законе подчеркивается, что таким образом данный вид налога для ИП, работающих в городах, уменьшился в 12 раз, для работающих в районах – в 6 раз.
Если наряду с этими льготами налогоплательщик одновременно имеет право на другие, он вправе выбрать наиболее благоприятный вариант для уплаты по своему усмотрению.
Перечисленные льготы не касаются крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и государственных предприятий, юридических лиц, в уставном фонде (уставном капитале) которых 50% и более принадлежит государству либо юрлицу с 50% долей государства.
Тем же законом отменяются консульский сбор и госпошлина за регистрацию по временному и постоянному месту жительства иностранных специалистов (преподавателей), привлекаемых к учебному процессу негосударственных образовательных организаций на территории Каракалпакстана, — сроком до 1 октября 2027 года.
Вышеперечисленные поправки введены с целью повысить инвестиционную привлекательность Каракалпакстана, развивать предпринимательство, создавать новые рабочие места, повысить качество обучения в негосударственных образовательных организациях, говорится в законе.
Отметим, что Каракалпакстан стал первым пунктом назначения в программе поездок Шавката Мирзиёева по стране в качестве кандидата в президенты Узбекистана на досрочных выборах, которые назначены на 9 июля. Встреча с избирателями прошла в Нукусе 12 июня. На ней кандидат заявил о планах по улучшению жизни каракалпакстанцев. К примеру, сообщил, что в ближайшие семь лет в суверенной республике:
построят и отремонтируют десятки детских садов и школ, откроют филиалы вузов;
запустят школьные автобусы для детей из сел;
построят 2000 многоквартирных домов на 70 тысяч квартир;
отремонтируют 6000 км дорог и 150 мостов;
наладят электроснабжение, обновив электросети, подстанции, установив во всех социальных и государственных учреждениях и в 17 тысячах домохозяйств солнечные панели.
спишут долги населения по имущественному и земельному налогам на общую сумму 500 млрд сумов ($44 млн);
запустят скоростной поезд из Нукуса в Ташкент.
Мирзиёев является кандидатом в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) и партии «Миллий тикланиш». В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы также Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, Улугбек Иноятов от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова от партии «Адолат».