Число жертв лесного пожара в Казахстане увеличилось до 15 человек

CentralAsia (KZ) - В Абайской области на востоке Казахстана, где пятые сутки полыхает лесной пожар, обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

«Полицейские в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти. Тело обнаружили с помощью служебной собаки, которая подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения его трактора до лесополосы», – говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв лесного пожара увеличилось до 15 человек.

Пожар в природном резервате «Семей орманы» в Абайской области бушует с 8 июня. К понедельнику площадь возгорания удалось сократить с 60 тыс. до 43 тыс. га. Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 14 человек, все они работники Новошульбинского филиала резервата.

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