В июне начнут поэтапно вводить в эксплуатацию здание акимата Алматы

CentralAsia (KZ) - Здание акимата Алматы начнут поэтапно вводить в эксплуатацию в июне, сообщили «Власти» в пресс-службе акимата города. Фасад облицуют травертином и мрамором, а строительно-монтажные работы завершат в октябре этого года.

«На сегодня завершены демонтаж и сейсмоусиление всех павильонов, проводятся внутренние отделочные работы (гипсовая штукатурка, устройство гипсокартонных перегородок и обшивка стен), прокладка инженерных сетей, установка оборудования системы охлаждения, монтаж фальшполов, облицовка фасада мрамором и травертином, устройство оконных блоков. С июня планируется поэтапная сдача всех павильонов. Работы ведутся согласно графику производства работ. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в октябре текущего года», – говорится в сообщении акимата.

Архитекторы ранее заявляли, что акимат торопится с восстановлением здания. По их словам, можно было рассмотреть вариант восстановления отделочных панелей из ракушечника и мрамора, а не переделывать фасад здания. Они также предлагали сохранить исторический слой и оставить на фасаде напоминание о январских событиях, во время которых здание акимата сгорело. Кроме того, архитекторы уверены, что новое здание должно стать открытым для горожан.

Акимат не в первый раз меняет сроки восстановления здания. Изначально восстановительные работы планировалось завершить до конца 2022 года, но из-за выгорания металла в купольном зале сроки перенесли на весну 2023 года.

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