Лукашенко назвал слухи о своей болезни неимоверной тупостью

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи про ухудшение своего самочувствия в Москве, назвал их неимоверной тупостью. Его слова цитирует БЕЛТА.

Политик посещал российскую столицу в День Победы, 9 мая, однако проигнорировал все официальные мероприятия, кроме парада на Красной площади.

Позже он рассказал, что во время поездки перенес аденовирус и «не собирался умирать».

«А все, что писали, что в ЦКБ (Центральную клиническую больницу Москвы) меня возили, еще что-то — я даже не знаю, где эта ЦКБ. (...) Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко впервые появился на публике после болезни только 15 мая. Журналисты обратили внимание, что на протокольной съемке его левая рука была плотно перевязана.