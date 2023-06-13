Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призванных на военную службу

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обязательную сдачу загранпаспортов россиянами, которым запрещен выезд за рубеж из-за получения повестки на военную службу, пишет Forbes.

По закону, человек, подлежащий призыву на военную службу и получивший повестку из военкомата, должен в течение пяти рабочих дней после получения решения об ограничении выезда из России сдать загранпаспорт на хранение в выдавшее его ведомство — миграционный отдел МВД или МФЦ. Находиться на хранении документ будет до истечения срока ограничения на выезд или до конца срока действия паспорта.

В свою очередь, на сайте Кремля сообщается, что федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» принят Государственной Думой 23 мая 2023 года и одобрен Советом Федерации 7 июня 2023 года.

Закон направлен на совершенствование правового регулирования в части, касающейся порядка оформления, выдачи и обращения документов для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, пишет пресс-служба Кремля.

Предусматривается вступление федерального закона в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Поправки в закон РФ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию Скачать документ