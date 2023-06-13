Путин заявил, что на сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации

// Кремль

CentralAsia (CA) - Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, заявил президент России Владимир Путин 13 июня на встрече в Кремле с военными корреспондентами.

Также он сказал, что с января более 150 тыс. человек заключили контракты с российскими Вооруженными силами.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ. Планировалось призвать планируется 300 тыс. человек, а под мобилизацию подпадают те, кто уже отслужил в армии, имеет боевой опыт и определённые военно-учётные специальности.

На фоне объявленной частичной мобилизации россияне стали уезжать в соседние с РФ страны: Казахстан, Грузию, Узбекистан, Монголию, Кыргызстан и т.д.