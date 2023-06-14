В Улан-Баторе прошел региональный семинар по продвижению женщин, мира и безопасности в Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе 13-14 июня Министерство иностранных дел Монголии в сотрудничестве с Управлением ООН по политическим вопросам и миростроительству и Сетью по предотвращению вооруженных конфликтов организовало азиатский региональный семинар на тему «Поддержка женщин, мира и безопасности в Северо-Восточной Азии».

В этом семинаре приняли участие соответствующие представители правительств и исследовательских организаций стран региона, целью которого является поддержка выполнения Резолюций Совета Безопасности ООН № 1325 «Женщины, мир и безопасность» и «Молодежь, мир и безопасность», а также обсуждение выполнения Резолюции 1325.

Директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Мандхай Батсурэн в своем вступительном слове отметила, что вопрос безопасности региона Северо-Восточной Азии является одним из приоритетов внешней политики Монголии, и подчеркнула важность Женского , Программа мира и безопасности.

Она также сообщила, что международная конференция «Улан-Баторский диалог», инициированная Монголией, направлена ​​на решение вопросов региональной безопасности мирным путем и путем диалога, и сообщила, что 8-я конференция пройдет 15-16 июня.

Кроме того, было отмечено, что тема женщин, мира и безопасности будет подробно обсуждена в ходе встречи женщин-министров иностранных дел, которая состоится в Улан-Баторе 29-30 июня по инициативе министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

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