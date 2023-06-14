«ХасБанк» Монголии начал торги на вторичном рынке

CentralAsia (MNG) - Комиссия по финансовому регулированию Монголии признала успешными первичные рыночные торги ценными бумагами, размещаемыми в форме открытой подписки ООО «ХасБанк».

С 14 июня торги на вторичном рынке ценных бумаг компании начнутся с буквенным кодом «ХАС».

Инвесторы имеют право снимать деньги, оставшиеся от торговли на первичном рынке, через свою компанию по ценным бумагам, начиная с сегодняшнего дня. «ХасБанк» предложил собрать 5,01 процента от общего количества своих акций или 35,7 миллиарда тугриков по цене 677 тугриков за акцию.

Компания ценных бумаг «Rhynos Investment» является основным коммерческим андеррайтером, а компании «Өлзий энд Ко Капитал» работает в качестве помощников андеррайтера.

«ХасБанк» объявил, что будет использовать средства, полученные от населения, для расширения своей деятельности или увеличения своего портфеля кредитов и финансовой аренды.

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