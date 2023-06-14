Первая «Зеленая облигация» зарегистрирована в Монголии

CentralAsia (MNG) - Санхуугийн Зохицуулах хороо или Комиссия финансового регулирования (КФР) приняла решение зарегистрировать первую зеленую облигацию Монголии.

В КФР подчеркивают, что это первая «Зеленая облигация», выпущенная международной организацией «Sustainable Fitch» в отношении соблюдения принципов «Зеленых облигаций».

Впервые в нашей стране в 2021 году КФР утвердила новый порядок выпуска «Зеленых облигаций», который сыграет важную роль в развитии зеленого финансирования.

В мае 2020 года КФР подписала Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), организацией-членом Группы Всемирного банка, с целью решения экологических проблем, стоящих перед Монголией, путем увеличения зеленого финансирования.

В рамках меморандума IFC поддержала разработку процедур, регулирующих выпуск «Зеленых облигаций» и ее регистрацию в соответствии с международно признанными принципами. КФР поддерживала и сотрудничала в вопросе включения правил, касающихся этих отношений, в недавно утвержденную «Регистрацию долговых инструментов компании». Создание этой договоренности станет шагом в поддержку развития внутреннего рынка «зеленых облигаций» для финансирования экологически чистых и «зеленых» проектов в Монголии.

На международном уровне «Зеленые облигации» широко используются для привлечения инвестиций, необходимых для снижения негативных последствий изменения климата, повышения энергоэффективности, решения проблем с отходами.

KhanBank планирует выпустить облигации без залога в соответствии с кредитным рейтингом международной организации и реализовать основную среднесрочную цель по интенсивному увеличению своего портфеля зеленого финансирования для финансирования экологически чистой деятельности.

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