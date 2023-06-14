Насильственная депортация афганских беженцев из Пакистана — трагедия, - Афганская комиссия по правам человека

CentralAsia (CA) - Независимая комиссия Афганистана по правам человека (AIHRC) 11 июня призвала Пакистан остановить «трагическую депортацию» афганских беженцев. В нем говорится, что насильственная депортация афганских беженцев из Пакистана носит разрушительный характер, ставя под угрозу жизни многих людей, сообщает Кhaama.

По данным AIHRC, среди депортированных беженцев есть ряд правозащитниц, протестующих женщин, прокуроров, бывших правительственных военнослужащих и активистов СМИ.

За последнюю неделю пакистанские власти арестовали и задержали сотни афганских мигрантов из Исламабада, Равалпинди и других городов Пакистана.

После депортации сотен афганских беженцев AIHRC призвала правительство Пакистана прекратить аресты, преследования и экстрадицию афганских мигрантов, которые стали главными жертвами смены режима в Афганистане, войны и политической нестабильности.

В своем заявлении AIHRC призвала Верховного комиссара ООН по делам беженцев провести предметные беседы с ключевыми пакистанскими правительственными организациями, чтобы положить конец репрессиям в отношении афганских беженцев.

По мнению AIHRC, специальный докладчик по правам человека в Афганистане, Комиссия по правам человека Пакистана и другие влиятельные региональные и международные организации должны расследовать положение с правами человека афганских беженцев в Пакистане.

После возвращения талибов в августе 2021 года сотни афганцев бежали в Пакистан, опасаясь преследований и угроз убийством со стороны талибов. Однако правозащитные организации и группы защиты интересов беженцев глубоко обеспокоены задержанием и насильственной репатриацией афганских беженцев.

Более 2000 афганских беженцев вернулись в страну из Ирана, сообщает Khaama Press со ссылкой на возглавляемое талибами Министерство по делам беженцев и репатриации (MoRR).

По данным MoRR, по меньшей мере 534 афганских беженца посетили Афганистан через Ислам-Калу в провинции Западный Герат. Далее в нем говорится, что по крайней мере 288 из 2000 репатриантов были представлены в Международное бюро по миграции (МОМ) для получения основной необходимой помощи. Число афганских беженцев, возвращающихся в Афганистан из Ирана, увеличилось в последние месяцы невиданными ранее темпами по многим причинам.

Ранее глава отдела по делам беженцев Нимруз Мавлави Абдулла Рейаз заявил, что за последний месяц более 65 тысяч мигрантов вернулись в Афганистан через пункт пропуска Пул-и-Абрешам.

Между тем, Министерство по делам беженцев и репатриации, возглавляемое талибами, заявило, что в 2022 году в Афганистан вернулись более 527 000 афганских беженцев. Кроме того, оно заявило, что афганцы покинули Иран либо добровольно, либо насильственно. Однако УВКБ ООН заявило, что продолжающееся возвращение афганских беженцев из соседних стран тесно связано с ростом инфляции и отсутствием экономических возможностей в принимающих странах.

Ранее, 5 мая, 2106 афганских беженцев вернулись в Афганистан из Ирана через границу Ислам-Кала в западной провинции Герат. В серии твитов Министерство по делам беженцев и репатриации Афганистана сообщило, что эти мигранты вернулись в Афганистан 3 июня, сообщает Khaama Press. По словам официальных лиц «Талибана», не менее 193 репатриантов были доставлены в Международное бюро по миграции (МОМ) для получения основной необходимой помощи.