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В Улан-Баторе состоялась политическая консультация между МИД Монголии и Эстонской Республики

CentralAsia (MNG) -  Третья политическая консультация между МИД Монголии и МИД Эстонской Республики состоялась 13 июня 2023 г. в Улан-Баторе. Заседание проходило под председательством директора европейского департамента с монгольской стороны Баттунгалаг Ганхуурай и директора азиатско-тихоокеанского департамента с эстонской стороны Матти Мурда.

На консультационной встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам электронного управления, информационных технологий, экономики, культуры и туризма с целью расширения и укрепления отношений и сотрудничества между Монголией и Эстонией.

Так, стороны подтвердили, что будут осуществлять взаимные визиты на высшем уровне, увеличивать частоту политических диалогов, активизировать сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, таких как экономика, культура и транспорт, поддерживать деловые связи.

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