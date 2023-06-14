Из акулы, которая напала на мужчину в Египте, решили сделать чучело для музея. Видео

CentralAsia (CA) - Специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря в Египте сделали чучело из убившей россиянина в Хургаде акулы, сообщает Al-Arabiya.

Его выставят в музее при институте.

Сообщается, что из убитой акулы удалось извлечь останки погибшего человека, а именно голову, грудь и руки.

«Акула проглотила почти всё тело жертвы, но после того, как заметила приближение лодки рыбаков, которые попытались спасти туриста, скрылась, бросив нижнюю половину тела в воду», – сообщает издание.

Министерство окружающей среды Египта передало тушу акулы в институт для научного исследования. Учёные попытаются выяснить, что повлияло на изменения в поведении акулы.

8 июня на египетском курорте гражданин России погиб при нападении акулы. Рыбу позже поймали.

Останки россиянина передали специализированной компании для их перевозки в Россию, рассказал ТАСС генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев.

По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте. Источник канала Mash сообщал, что жертвой акулы стал 23-летний уроженец Архангельска Владимир Попов.