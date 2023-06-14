Юный борец Занданбат завоевал единственную медаль сборной Монголии в Бишкеке
CentralAsia (MNG) - В столице Кыргызстана Бишкеке проходит чемпионат Азии по вольной борьбе до 17 лет.
Занданбат Батсайхан, уроженец сомона Орхонтуул аймака Сэлэнгэ, спортсмен клуба «Таван хан ноён», завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг среди юношей.
Вчера днем он победил Абдулазиза Аль Хайдери из Ирака со счетом 6:0 на тай-брейке Котецу Кюдена из Японии со счетом 11:1 в четвертьфинале. Однако в полуфинале он проиграл Саиду Голамхассану Пирдаяну из Ирана 4:8. В матче за бронзу победил Шамшиддина Джумабоева из Узбекистана со счетом 11:0.
Таким образом Занданбат завоевал единственную бронзовую медаль среди юных борцов в Бишкеке.
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