Завтра МАПП «Бичигт» Монголии откроется для международного движения

CentralAsia (MNG) - Завтра, 15 июня, планируется открыть международное движение МАПП «Бичигт», граничащего с Китаем. В порту проживает более 1000 постоянных жителей и 1500 временных или мобильных жителей.

В среднем ежедневно въезжает через МАПП около 500-600 пассажиров и более 300 автомобилей.

С понедельника по пятницу пассажиры с монгольской стороны будут заходить на китайскую сторону с 08:00 до 09:00, а пассажиры с китайской стороны — с 16:00 до 17:00.

Граждане Монголии могут путешествовать в Китай без визы до 30 дней.

Совет МАПП «Бичигт» предупредил, что люди, направляющиеся в Китай, должны зарегистрироваться в китайской полиции в течение 24 часов, если они хотят остановиться в других местах, кроме отелей.

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