Общий вступительный экзамен в Монголии начнется завтра
CentralAsia (MNG) - Общий вступительный экзамен (ОВЭ) в этом году начнется 15 июня с экзаменов по истории и английскому языку. Национальный совет по образованию предупредил, что экзаменуемые должны прибыть в экзаменационный зал на час раньше, а опоздавшие не будут допущены.
ОВЭ заканчивается 18 июня.
В этом году экзамен будут сдавать 15 783 школьника в 24 экзаменационных центрах столицы.
Общий вступительный экзамен Монголии является аналогом единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России.
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