Общий вступительный экзамен в Монголии начнется завтра

CentralAsia (MNG) - Общий вступительный экзамен (ОВЭ) в этом году начнется 15 июня с экзаменов по истории и английскому языку. Национальный совет по образованию предупредил, что экзаменуемые должны прибыть в экзаменационный зал на час раньше, а опоздавшие не будут допущены.

ОВЭ заканчивается 18 июня.

В этом году экзамен будут сдавать 15 783 школьника в 24 экзаменационных центрах столицы.

Общий вступительный экзамен Монголии является аналогом единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России.

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