Газовый фонтан: На месторождении «Каратурун Южный» на западе Казахстана шестой день горит скважина

На месторождении «Каратурун Южный» на юго-западе Казахстана шестой день горит скважина

CentralAsia (KZ) - На нефтегазовом месторождении «Каратурун Южный» на западе Казахстана шестой день горит скважина. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провёл совещание по ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба главы региона.

Выброс газо-водяной смеси на скважине №303 произошёл 9 июня в результате подъёма бурильного инструмента. Образовался открытый газовый фонтан.

Главный геолог ТОО «Бузачи нефть» Александр Касьяненко на совещании предложил заполнить кратер скважины тяжёлым буровым раствором или пробурить дополнительный боковой ствол к скважине. Также выдвигалось мнение, что пожар может самоликвидироваться из-за уменьшения давления газа.

«У нас нет времени ждать, пока давление газа самостоятельно снизится, а пожар сам утихнет. Алгоритм тушения пожара должен быть разработан в срочном порядке. Необходимо, чтобы подключились все ответственные лица. Требуемые объём финансирования и материально-техническая база – всё это должно быть указано в алгоритме», – отметил ветеран отрасли Балтабек Куандыков.

Аким области подчеркнул, что пожар на месторождении, возможно, возник из-за несоблюдения мер техники безопасности.

«Необходимо определить объём и давление запаса газа, поступающего в скважину, и оперативно разработать план мероприятий для ликвидации пожара на месторождении. Проект плана без затягивания сроков должен быть изучен и единогласно одобрен компетентными специалистами. Для принятия оперативных мер во время разработки проекта необходимо участие всех подрядных организаций и ответственных специалистов», – сказал Нурлан Ногаев.

По предварительной оценке специалистов, возможной причиной техногенной аварии стала разгерметизация противовыбросочного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.

Аварийные службы готовы к ликвидации пожара, но из-за продолжительного извержения газоводяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 метров и глубиной от 2 до 3 метров не удаётся приблизить и применить специальное противопожарное оборудование, отметили в пресс-службе акима.

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