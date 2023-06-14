MIAT будет выполнять прямые рейсы по 8-ми внутренним направлениям

CentralAsia (MNG) - С 30-го июня государственная авиакомпания MIAT Mongolian Airlines после продолжительного перерыва начинает совершать внутренние рейсы периодичностью 1-3 раза в неделю.

Цены на авиабилеты будут снижены в 2-2.5 раза. Таким образом, открываются рейсы из столицы Монголии в аймаки: Ховд, Өмнөговь, Завхан, Говь-Алтай, Хубсугул, Дорнод, Увс и Баян-Өлгий.

Программа внутренних авиаперевозок возобновлена для стимулирования сферы туризма и развития сельских территорий. Одновременно с этим, аэропорты Ховд, Мөрөн, Даланзадгад и Чойбалсан должны стать международными.

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