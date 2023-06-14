В США заявили, что Иран предложил России и Таджикистану содействие в производстве беспилотников

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CentralAsia (TJ) - В Госдепартаменте США заявили, что Иран предложил содействие России и Таджикистану в налаживании производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на их территории. Такая версия приводится в рекомендациях для бизнеса, опубликованных в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В документе, подготовленном Госдепартаментом, Минфином, Минторгом и Минюстом США, утверждается: «Согласно сообщениям, Иран предложил предоставить технологии производства БПЛА и оборудование Таджикистану и России. Предпринимая такие усилия, Тегеран, возможно, пытается укрепить двусторонние отношения, увеличить прибыль от экспорта и затруднить попытки сдержать применение БПЛА посредством ограничений экспорта и других мер».

В сообщении говорится, что как минимум с конца августа 2022 года Иран передал России сотни БПЛА серий Shahed и Mohajer. «Москва широко использовала эти беспилотники для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре во время жестокой агрессивной войны против Украины».

В рекомендациях проводится обзор некоторых компонентов, которые Иран применяет для производства беспилотников. Власти США подчеркивают, что компаниям не следует допускать поступления указанных компонентов в Иран.

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